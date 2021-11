Osimhen ko, nuovo centravanti per il Napoli | Beffa a Milan e Inter

Il Napoli non perde tempo a gennaio, nuovo centravanti per il ko di Osimhen. Beffa a Inter, Milan e Fiorentina

La prognosi è di quelle che allenatore e tifosi scongiuravano: 3 mesi di stop per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, tra i più in forma del momento con ben 9 realizzazioni in 14 presenze stagionali tra campionato ed Europa League, ha riportato fratture scomposte allo zigomo ed è stato operato.

La sua sarà un’assenza importante per la squadra partenopea, che insieme al Milan guida la classifica di Serie A. Il prolifico bomber lascia un vuoto nell’attacco napoletano difficile da colmare. Luciano Spalletti dovrà trovare soluzioni nell’immediato per rimpiazzarlo (punterà su Mertens e Petagna), e soltanto a gennaio potrà accogliere in squadra un sostituto che possa provare a far sentire meno la mancanza del nigeriano. La dirigenza dei campani potrebbe infatti anticipare i tempi e andare dritta su un sostituto della punta a gennaio. Un’idea non trascurabile è quella che porta alla Serie B, dove sta facendo un gran bene Lorenzo Lucca.

Napoli, Lucca per sostituire Osimhen: l’ipotesi

Il bomber del Pisa, a secco in campionato da qualche settimana, ha iniziato nel migliore dei modi con 6 centri in campionato. Per caratteristiche fisiche e tecniche è paragonabile al centravanti azzurro. Sul classe 2000 ex Palermo c’è già da tempo l’attenzione del Napoli, come anche di Milan, Inter e Fiorentina. Proprio rossoneri, nerazzurri e viola sono pertanto avvertiti: nella finestra invernale di calciomercato De Laurentiis e Giuntoli potrebbero provare l’anticipo portando subito il giovane bomber in azzurro.

L’emergenza in attacco, con l’ex Lille fuori per 90 giorni, impone tempi rapidi alla squadra azzurra. E’ così che Lucca potrebbe finire in azzurro anticipatamente, con la concorrenza spiazzata dalla mossa, resa inevitabile dall’infortunio che ha messo ko Osimehn, del Napoli.