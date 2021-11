Tegola Napoli, UFFICIALE: Osimhen torna nel 2022

Tegola in casa Napoli. Osimhen salta la partita con il Milan e rientra nel 2022. Il comunicato ufficiale del club

Continua il momento no del Napoli. Dopo il pareggio con il Verona e la sconfitta con l’Inter, è arrivata la nota ufficiale del club sui tempi di recupero di Victor Osimhen, uscito per infortunio durante il big match di San Siro.

L’attaccante nigeriano ha lasciato il campo al 55′ per un colpo al volto. Nella giornata di martedì è stato operato ed è arrivata anche la nota il comunicato del club sui tempi di recupero. Brutte notizie per Spalletti che non lo avrà a disposizione per la sfida scudetto con il Milan. Non solo, l’attaccante probabilmente salterà la Coppa d’Africa. Di seguito il comunicato del Napoli.

Napoli, è ufficiale: Osimhen tre mesi

“Victor Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare, dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica – scrive il Napoli – la sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno.

La prognosi è stimata in circa 90 giorni.“