Chelsea Juve: il possibile scambio che accontenta Allegri e Tuchel

Chelsea Juve: l’ipotesi di scambio nel calciomercato invernale che potrebbe accontentare Allegri e Tuchel. Tutte le cifre e i dettagli

Dal campo al calciomercato: la sfida tra Chelsea e Juventus offre anche importanti spunti di mercato in vista delle prossime sessioni.

Da Rudiger e Christensen, entrambi ancora in scadenza nel prossimo giugno, a Jorginho, seguito in più occasioni e che piace alla dirigenza bianconera: questa sera sono diversi gli osservati speciali nella super sfida di Stamford Bridge, anche da parte dei ‘Blues’. Cherubini è alla finestra anche per un altro big del Chelsea: ecco il possibile affare già a gennaio.

Chelsea Juve: l’ipotesi di scambio a gennaio | Cifre e dettagli

L’arrivo di Romelu Lukaku ha chiuso gli spazi a Timo Werner, che si è anche infortunati insieme all’attaccante belga e nelle ultime settimane non lo ha potuto sostituire. Il tedesco non ha convinto nemmeno nella sua prima stagione a Londra, soprattutto in zona gol, e si parla già di un suo possibile addio.

La Juve, dal canto suo, è alla ricerca di un nuovo centravanti e a gennaio potrebbe fare un tentativo per l’ex Lipsia. Sul piatto Dejan Kulusevski, già accostato ai ‘Blues’: anche l’esterno svedese sta trovando poco spazio con Allegri ed è dato in partenza. Entrambi sono valutati almeno 40 milioni di euro. Un eventuale affare, dunque, che accontenterebbe tutte le parti in causa. Staremo a vedere.