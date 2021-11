Svolta clamorosa in panchina: arriva e porta Ronaldo con sé

Il club sta valutando il cambio clamoroso in panchina. In caso di svolta ecco l’effetto domino con la suggestione Cristiano Ronaldo

In casa Paris Saint Germain c’è aria di novità in panchina. La proprietà sembra infatti non troppo soddisfatta del lavoro del tecnico argentino Mauricio Pochettino e starebbe valutando un cambio di allenatore prima della fine dell’attuale stagione.

LEGGI ANCHE >>> Tegola Napoli, UFFICIALE: Osimhen torna nel 2022

A riportarlo è dondiario.com, secondo cui la società non riterrebbe l’attuale allenatore all’altezza di lottare fino in fondo in Champions League. Per questo starebbero pensando a Zinedine Zidane, profilo ideale per un progetto di questo tipo. Con il Real Madrid, infatti, il francese ha vinto ben 3 volte il massimo torneo europeo e secondo diversi media i francesi si sarebbero già messi al lavoro per convincerlo ad abbracciare il proprio progetto. Un suo eventuale ingaggio da parte della squadra della capitale d’oltralpe potrebbe scatenare un effetto domino anche sul mercato che porterebbe Cristiano Ronaldo alla corte dei francesi.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan pesca in Serie A: scelta la contropartita

Ronaldo e Messi al PSG con Zidane: la suggestione

L’asso portoghese piace molto allo stesso Zidane e tra i due intercorre un ottimo rapporto. Al momento CR7 sembra felice con i ‘Red Devils’, ma se non dovesse arrivare a fine stagione la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe rifiutare di continuare il suo percorso in Inghilterra. Ne approfitterebbe così il PSG, che unirebbe due grandi rivali del calcio moderno come Ronaldo e Messi nello stesso club.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Resterebbe da capire, però, se con l’arrivo di Zidane e del portoghese l’argentino voglia restare ancora a Parigi: in caso di addio le destinazioni più plausibili sarebbero proprio Manchester United (orfano di Ronaldo) e Manchester City di Guardiola.