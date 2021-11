L’Inter tenta il colpaccio da Madrid: addio Milan e Juventus

Il calciomercato dell’Inter può vedere un colpo di spessore dalla Spagna: niente da fare per Juventus e Milan

La vittoria nel big match contro il Napoli riavvicina i nerazzurri di Simone Inzaghi alla vetta della Serie A, adesso a soli 4 punti di distanza. L’Inter, dunque, oltre all’impegno contro lo Shakhtar Donetsk, è concentrata sulla trasferta di Venezia che andrà in scena sabato prossimo. Dal calcio giocato al calciomercato, i campioni d’Italia si muovono già per quanto riguarda le prossime operazioni in vista di gennaio.

Tra le entrate, infatti, sono diversi i nomi sul taccuino di Marotta ed Ausilio che farebbero felice Simone Inzaghi. Le pesanti partenze di Lukaku e Hakimi sono state colmate ed è così che il focus dei dirigenti meneghini sarebbe tutto sul centrocampo. Una mediana che vede il solo Barella come titolare indiscusso di Inzaghi. Ecco che, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, tra gli obiettivi per il centrocampo dei campioni d’Italia vi sarebbe un nome da tempo accostato a Milan e Juventus che rischiano, quindi, un clamoroso ko.

Inter, occasione da Madrid: assalto al Real

Si tratta di Isco, in scadenza a giugno con il Real Madrid e ormai da tempo fuori dalle gerarchie di Carlo Ancelotti.

Il trequartista potrebbe quindi arrivare a gennaio, a prezzo di saldo, alla corte di Simone Inzaghi.

Una beffa servita per Milan e Juventus, con Isco che fino a questo momento ha collezionato 7 presenze ed 1 assist in 176′ in campo.