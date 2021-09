Calciomercato Juventus e Milan, addio choc a zero: ora cambia tutto

Milan e Juventus a caccia dell’obiettivo sul calciomercato, ma le cose si complicano non poco per arrivare al trequartista

Juventus e Milan monitorano con grande attenzione il calciomercato, a caccia dei colpi giusti per migliorare la rosa. Uno dei nomi che da mesi è accostato alle due big è sicuramente quello di Isco. Il trequartista ha vissuto stagioni travagliate con la maglia del Real Madrid: poco campo, in molti casi ai box o escluso per scelta tecnica. Ora, con un contratto in scadenza a giugno 2022, molti club restano alla finestra con la speranza di centrare il grande colpo.

Il trequartista gode di grande considerazione in Italia. Il Milan ha un Brahim Diaz in rampa di lancio sulla trequarti, ma il nome di Isco stuzzica la dirigenza rossonera. Come anche quella della Juventus. Massimiliano Allegri è alla continua ricerca di qualità, dalla trequarti in su a maggior ragione. È per questo che un nome come Isco deve per forza essere nei radar, ma ora per entrambe le big di Serie A la pista rischia di sfumare definitivamente.

Calciomercato Juventus e Milan, Isco e l’ultima destinazione clamorosa

Isco potrebbe restare in Spagna e non in un club a caso. Il trequartista spagnolo, infatti, è finito nel mirino del Barcellona, come riporta ‘defensa central’. I blaugrana non godono di grande liquidità in questo periodo e Isco è un colpo da non lasciarsi sfuggire. Porterebbe, inoltre, esperienza in un centrocampo dove, a parte Sergio Busquets, c’è tanto talento, ma anche gioventù. Un pista clamorosa, dopo tanti anni al Real Madrid, e che taglierebbe fuori dalla corsa al calciatore le big italiane, Juventus e Milan su tutte.