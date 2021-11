Il futuro del calciatore è più incerto che mai e potrebbe arrivare la rescissione a sorpresa con il Barcellona: occasione per Milan e Inter

Il futuro di Samuel Umtiti è più in bilico che mai. Il centrale difensivo sembra essere ormai fuori dagli obiettivi del Barcellona e anche il cambio in panchina, che ha portato all’arrivo di Xavi, non dovrebbe cambiare la situazione. Il tecnico è ripartito da zero ma per Umtiti non ci sono ancora chance.

Calciomercato, futuro Umtiti: rescissione e possibile approdo in Serie A

Il Barcellona ha provato a venderlo la scorsa estate senza risultati: il suo contratto pesa sulle finanze del club e per questo si cerca una soluzione. Secondo quanto riportato da ‘Sport’, ora la società sarebbe anche intenzionata a rescindere direttamente il suo contratto.

Il difensore centrale ha comunque delle squadre interessate e un’eventuale rescissione gli permetterebbe di scegliere con più calma la prossima destinazione per rilanciarsi. C’è anche la Serie A sulle sue tracce e in particolare Umtiti potrebbe diventare un colpo a zero importante per due società come Inter e Milan a cui è stato accostato già in passato.

Possibile dunque un approdo in Serie A per l’attuale difensore del Barcellona che ha bisogno di cambiare aria per ritrovare forma e fiducia.