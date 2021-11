Ritorno a Barcellona, l’Inter disegna il doppio scambio a gennaio

Il calciomercato dell’Inter può vedere un’inattesa possibilità di scambio già a gennaio con il Barcellona: due giocatori nel mirino

Vincere oggi pomeriggio con il Napoli per riaprire ogni discorso scudetto, visto anche il ko del Milan a Firenze. L’Inter di Simone Inzaghi non intende fermarsi e punta ai tre punti contro gli azzurri, con una particolare attenzione su quello che riserverà ai campioni d’Italia il prossimo calciomercato invernale. In tal senso, i nerazzurri potrebbero tornare a parlare con il Barcellona, per uno scenario inatteso che coinvolge anche il ‘Kun’ Sergio Aguero: doppio scambio all’orizzonte.

Pare ormai quasi certa la scelta di Sergio Aguero di ritirarsi dal calcio giocato, a causa dei problemi al cuore che ormai da diverso tempo stanno tenendo l’argentino lontano dal campo. Ecco che l’Inter potrebbe proporre il cartellino di Alexis Sanchez (per il cileno sarebbe un ritorno), arrivano ad imbastire uno scambio con due opzioni possibili dalla squadra di Xavi.

Inter, Sanchez al Barcellona: due idee di scambio

La prima idea porterebbe ad uno scambio con Luuk de Jong, centravanti ex PSV: l’olandese può arrivare come vice Dzeko.

In alternativa, uno dei nomi maggiormente accostati all’Inter negli ultimi mesi è quello di Sergi Roberto.

Con Dumfries che non convince, il polivalente spagnolo è una ghiotta occasione visto che è in scadenza a giugno.