Inter, acquisto flop già a rischio addio: tentativo choc dalla Spagna

L’Inter è incerta sul rendimento di Dumfries: un club potrebbe farsi sotto a gennaio con uno scambio

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La nuova Inter di Simone Inzaghi ha già ottenuto diverse conferme ma ha anche diversi punti di domanda da risolvere, uno di questi è il rendimento di Denzel Dumfries. Il terzino olandese, arrivato in estate per cercare di colmare la partenza di Hakimi, non si è ancora rivelato all’altezza della situazione. Il suo impatto non era stato negativo, trovando anche un assist e mettendo in mostra velocità, atletismo e una discreta tecnica. Con il passare delle giornate, però, ci si aspettava una crescita che fino a questo momento non è ancora arrivata. Le potenzialità ci sono ma l’impatto con il campionato italiano sta mettendo in mostra alcuni suoi limiti rispetto a come era abituato al PSV. In casa Inter c’è incertezza sulle sue reali potenzialità ma in Europa ci sono diversi club che lo stanno osservando.

LEGGI ANCHE>>>Il Barcellona non molla Lautaro: scambio più soldi che tenta l’Inter

LEGGI ANCHE>>>Assalto del top club a Milinkovic: scambio più soldi, Juve e Inter battute

Il Barcellona pensa allo scambio per Dumfries

A farsi avanti per Dumfries, valutato circa 25 milioni di euro, potrebbe essere il Barcellona che a gennaio metterebbe sul piatto il cartellino di Sergi Roberto, in scadenza a giugno 2022, più una parte cash da circa 20 milioni di euro. Sull’asse Inter-Barcellona, però, potrebbe esserci lo sbocco anche per un altro scambio: i blaugrana potrebbero proporre Sergino Dest, statunitense con origini olandese classe 2000 dalle grandi prospettive.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

In quel caso il Barcellona inserirebbe circa 5-8 milioni di euro oltre al cartellino di Dest per arrivare a Dumfries.