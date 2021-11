Milan, proposta a sorpresa: l’ex City vuole i rossoneri

Il Milan si guarda intorno per i possibili innesti da regalare a Pioli: il giocatore si offre a Maldini

L’inatteso ko contro la Fiorentina deve essere digerito in fretta dagli uomini di Stefano Pioli. Il Milan, nonostante un super Ibrahimovic, esce con le ossa rotta dal ‘Franchi’ ed è già proiettato alla prossima sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. In tal senso, il ‘Diavolo’ sta valutando le possibili mosse per gennaio per portare alla corte di Pioli nuovi colpi in vista del calciomercato invernale. Ed è così che nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti una candidatura a sorpresa per la difesa della squadra meneghina.

Tomori e Kjaer rappresentano il futuro della retroguardia milanista mentre per Romagnoli i discorsi legati al rinnovo sono tutt’ora in corso. Ecco quindi che un nuovo centrale di esperienza potrebbe fare al caso della squadra di Pioli. Eliaquim Mangala, svincolato dopo l’ultimo biennio vissuto con la maglia del Valencia, si sarebbe proposto al Milan come colpo immediato a zero.

Milan, si propone Mangala: la decisione

Il potente 30enne francese non ha rinnovato con il Valencia e sin dallo scorso luglio è senza squadra. Reduce da un’ultima stagione in Spagna fatta di sole 10 presenze e 620′ in campo, l’ex Manchester City non convince la dirigenza di via Aldo Rossi.

Ed in tal senso, a riguardo, è arrivata una risposta negativa da parte del Milan: Mangala non rientra nei piani futuri della società rossonera e dopo Mirante non verranno tesserati nuovi svincolati.

Situazione dunque ben delineata: Mangala si allontana dal Milan, il piano di mercato di Maldini e Massara sarà ben chiaro il prossimo gennaio.