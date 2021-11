Ronaldo a caccia del big per il suo United: trema la Juventus

Cristiano Ronaldo vuole rinforzare il suo Manchester United e cerca di strappare il suo ex compagno di squadra alla Juventus

La stagione del Manchester United non sta andando nel verso giusto ed è arrivata soltanto una vittoria nelle ultime sette partite disputate. I ‘Red Devils’ ieri hanno rimediato un brutto ko perdendo in trasferta con il Watford per ben 4-1. Dopo la partita la società ha deciso di dare una scossa alla squadra e ha deciso di esonerare il tecnico Solskjaer.

Calciomercato Juventus, Ronaldo chiede Chiesa: pronta la maxi offerta

Cristiano Ronaldo non è sicuramente soddisfatto del momento che sta vivendo il Manchester United, visto che ha fatto di tutto pur di lasciare la Juventus e approdare in Premier League la scorsa estate. A questo punto il suo futuro potrebbe essere in bilico in caso di mancata qualificazione in Champions League.

Per risolvere la situazione, però, il portoghese potrebbe fare delle richieste specifiche alla società. Una potrebbe essere quella di ingaggiare Zinedine Zidane per la panchina, visto che ha un grande rapporto con Ronaldo e insieme hanno vinto tanto al Real Madrid. Un’altra richiesta invece potrebbe riguardare l’acquisto di Federico Chiesa.

L’offerta del Manchester United per l’esterno della Juventus potrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro, anche se i bianconeri vorrebbero costruire il proprio futuro su di lui.