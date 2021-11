Sarri, nuovo attacco shock: “Come ha potuto la Juventus?”

Arriva il durissimo attacco con Maurizio Sarri al centro delle polemiche, dopo il ko in Lazio-Juventus

La doppietta di Leonardo Bonucci su calcio di rigore per tornare, dopo la sosta, nuovamente a sorridere in Serie A. La Juventus batte all’Olimpico la Lazio e rosicchia, per il momento, tre punti pesantissimi sul Milan finito ko a Firenze. È stato un match, quello contro la squadra allenata dall’ex Maurizio Sarri, ricca di polemiche e proteste. Ed è proprio Sarri ad essere finito al centro delle polemiche, in particolar modo a causa delle decisioni dell’arbitro in area di rigore biancoceleste.

In tal senso, arriva un durissimo attacco nei confronti del tecnico della Lazio che durante buona parte del match, ed in particolar modo dopo il rigore concesso da Di Bello per il fallo di Cataldi su Morata, ha contestato in modo vibrante l’operato del direttore di gara. Il giornalista Fabio Ravezzani, su Twitter, non le ha certamente mandate a dire all’ex allenatore di Juventus e Napoli.

Lazio-Juventus, proteste Sarri: durissimo attacco

“Trovo patetici gli allenatori che perdono senza fare un tiro in porta e tutto quello che sanno dire è che non c’era un rigore solare. Sarri non cambierà mai“. Ravezzani ha poi rincarato la dose, ponendosi un curioso interrogativo.

“Resta il solito dubbio: come ha potuto la Juve legarsi a un personaggio così? Cosa è passato per la testa ai dirigenti?”.

Non solo il ko, dunque, da mandare giù: Sarri dovrà incassare la pesante critica, in attesa che già in Europa League contro la Lokomotiv Mosca, i bianconcelesti possano tornare a fare risultato.