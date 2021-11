Allegri cambia idea, addio Juventus: scambio immediato con la stella

La Juventus può cambiare i suoi piani, il big non è più indispensabile: Allegri pronto a dire sì al clamoroso scambio

La vittoria sulla Lazio rilancia le ambizioni della Juventus che ha rosicchiato tre punti pesantissimi sul Milan caduto a Firenze. Allegri, al netto delle assenze, riesce quindi a muovere la classifica della ‘Vecchia Signora’, con un nuovo pensiero in ottica calciomercato che può stravolgere i piani bianconeri per la prossima estate. Assente dal match dell’Olimpico uno dei cardini della rosa di Allegri e che è sempre più vicino al rinnovo con la società torinese.

LEGGI ANCHE >>>Sarri, nuovo attacco shock: “Come ha potuto la Juventus?”

Si tratta di Paulo Dybala, senza il quale la Juventus continua a vincere e che anche con il rinnovo vicino potrebbe partire a giugno per portare denaro fresco nelle casse bianconere. Massimiliano Allegri avrebbe ormai concluso che senza la ‘Joya’, la squadra sta convincendo maggiormente ed il destino del gioiello argentino potrebbe subire un clamoroso e fino ad ora inatteso cambiamento.

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus, da Pogba al… ‘Nuovo Pogba’: c’è anche il Milan

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus-Dybala, adesso l’addio è possibile

Allegri, dunque, non si opporrebbe in caso di scambio già a gennaio (molto complicato ma possibile), in caso approdi a Torino una nuova prima punta.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il nome caldo rimane sempre quello di Mauro Icardi che al PSG non trova ormai più spazio ed avrebbe intenzione di cambiare aria nel 2022.

LEGGI ANCHE >>>Lazio-Juventus, Allegri ironizza: “Quando lo capirete sarà troppo tardi”

Situazione dunque in divenire, con Dybala che potrebbe davvero partire l’anno prossimo per far spazio ad un altro grande attaccante.