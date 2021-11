“Niente rinnovo col Milan”: la sentenza su Ibrahimovic

Calciomercato, arriva una pesante bocciatura per Zlatan Ibrahimovic che farà certamente discutere: “Niente rinnovo col Milan”

La presenza di Ibrahimovic nel Milan continua ad essere di assoluto rilievo. Il campione svedese è stato costretto a saltare diversi match per via dei vari problemi fisici, disputando 6 partite su 12 in campionato. Nonostante non abbia potuto accumulare molti minuti, il bomber è a quota 3 gol e 1 assist realizzati in questa stagione di Serie A.

Questo a dimostrazione di come l’ex Inter e Barcellona sia ancora determinante nell’ecosistema Milan. La sua carta d’identità ha raggiunto i 40 anni, ma lui sembra voler rimandare ancora la fine della sua straordinaria carriera. C’è anche chi, però, non lo vede bene nel club rossonero e pensa che il rapporto debba interrompersi.

Milan, bocciatura pesante per Ibrahimovic: “Niente rinnovo”

Arriva una pesante bocciatura per Ibra dal giornalista Furio Focolari. Intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Radio’, il collega ha dichiarato di essere contrario al possibile rinnovo dell’attaccante (in scadenza a giugno) col Diavolo: “Se fossi il Milan, non rinnoverei il contratto a Zlatan Ibrahimovic – sostiene Focolari -. È un limite alla crescita di Leao e Rebic, all’inserimento di un altro giocatore. Lo scorso anno ha giocato metà delle partite in programma, in questa stagione neanche quelle“.