Calciomercato Juventus, big verso la Premier League: i dettagli

La Juventus continua a lavorare sul mercato in ottica giugno ma anche in vista del mercato di gennaio. Uno dei grandi obiettivi è un big del centrocampo di Serie A ma la concorrenza è molto agguerrita.

Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, uno dei migliori centrocampisti della Serie A, nel mirino di molti top club europei. Il serbo ha un contratto con la Lazio fino al 2024 e il presidente Claudio Lotito non ha intenzione di fare sconti e chiede almeno 70 milioni di euro. Tra i top club sulle orme di Milinkovic-Savic è forte l’interesse di Real Madrid e Manchester City, ma anche di Chelsea, Barcellona e PSG ma anche della Juventus che vuole a tutti i costi regalare un top player ad Allegri.

L’agente su Milinkovic-Savic: “Merita un grande club in futuro”

Milinkovic-Savic sembra intenzionato a lasciare la Lazio per compiere il vero salto di qualità della sua carriera. Lo ha confermato il suo agente Mateja Kezman, come riporta ‘todofichajes.com’: “Con tutto il rispetto per la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic è un giocatore per un grande club del futuro. E sono sicuro che presto sarà tempo per una nuova avventura e nuovi sogni. La Juventus, secondo me, è ancora un grande club e credo sia un onore per chiunque giocare per quel club”.

Il serbo, però, ha una valutazione troppo alta rispetto alle possibilità della Juventus. Ecco perché la Premier League sembra la destinazione più plausibile per il top player della Lazio.