Scambio con Kulusevski in Serie A: si infiamma il calciomercato Juve

Le ultime sul calciomercato della Juventus vedono la possibilità di un addio di Dejan Kulusevski al club bianconero: scambio in Serie A

La Juventus è sempre attenta al calciomercato. I bianconeri sono pronti a scendere nuovamente in campo dopo la terza sosta per le Nazionali e affronteranno oggi il big match con la Lazio tra le mura dello Stadio Olimpico. Allegri è chiamato a dare equilibrio e continuità ai suoi, dettagli che finora sono venuti a mancare. Tant’è che la ‘Vecchia Signora’ è già praticamente dalla lotta scudetto.

È chiaro, però, che per tornare ai massimi livelli di un tempo bisogna rinforzare la rosa. Diversi giocatori hanno deluso e continuano a rendere al di sotto delle aspettative. La società sta già pianificando degli acquisti, ma le risorse scarseggiano come noto. Per questo potrebbe cercare di utilizzare alcune pedine come contropartite, al fine di facilitare le operazioni. Una può essere senza dubbio Dejan Kulusevski, che non sta trovando molto spazio agli ordini di Allegri. L’esterno svedese può essere inserito in uno scambio in Serie A.

Calciomercato Juventus, scambio con Kulusevski in Serie A

Il classe 2000 non è soddisfatto del suo attuale impiego e alle giuste condizioni può lasciare Torino. In questo senso, è possibile che la Juventus cerchi di imbastire una trattativa tra gennaio e giugno con il Napoli per Lozano. Il ‘Chucky’ di recente ha confessato di sentire il bisogno di andare a giocare in un club più importante degli azzurri, dichiarazioni che hanno infastidito il presidente De Laurentiis.

Il messicano è un altro profilo relativamente giovane (26 anni) e le sue caratteristiche possono fare molto comodo ad Allegri. Può giocare sia in un centrocampo a 4 che in un tridente offensivo ed è in grado di agire su entrambe le fasce. Lozano, come Kulusevski, non è un punto fermo per i partenopei e le valutazioni pressoché coincidono (35-40 milioni di euro). La Juventus, quindi, può dire addio a Kulusevski e approfittare del malumore di Lozano.