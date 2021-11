Milan, incontro col difensore: asse con la Juve, la conferma

Asse Juventus-Milan sul fronte mercato: la conferma del giornalista sui social

Continua ad essere caldo, in chiave mercato, l’asse Juventus-Milan. Alcune situazioni sono in ballo e potrebbero sbloccarsi in vista del calciomercato di gennaio.

Il nome che ormai da diversi mesi circola in orbita Juve è quello di Alessio Romagnoli che potrebbe approdare a Torino a parametro zero in estate, considerando che il suo contratto con il Milan è in scadenza proprio a giugno. In merito ai discorsi di mercato tra le due società italiane, è intervenuto il giornalista Paolo Paganini con un tweeter che recita così: “Buongiorno. Mi giungono news sul fatto che, dopo l’incontro di oggi con il Milan per parlare di Romagnoli e Ibrahimovic (ma non trattava da solo?!) è previsto un incontro di Raiola anche a casa Juventus. Ci sono un po’ di situazioni in ballo…”