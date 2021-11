Calciomercato Milan, colpo a zero in arrivo: Inter beffata

Fiorentina-Milan è uno dei big match della 13a giornata di Serie A. Intanto i rossoneri si avvicinano al giocatore in scadenza contrattuale

Il Milan scende in campo a Firenze nella tredicesima giornata di Serie A. Una sfida non banale per i primi della classe, attesi da una delle rivelazioni del campionato. La Fiorentina infatti, ha raccolto già 18 punti ed è ad un passo dalla zona Champions League, appaiata alla Juventus. Pioli dal canto suo, arriva a Firenze da imbattuto e con la consapevolezza che i tre punti potrebbero portare i rossoneri soli in vetta alla classifica, Inter-Napoli permettendo.

LEGGI ANCHE >>> Ritorno di fiamma, l’Inter accelera per gennaio: scambio in Serie A

Il Milan intanto, è sempre vigile sul mercato per centellinare la rosa. Uno dei profili seguiti da Maldini e Massara è Lingard del Manchester United. Il trequartista è prossimo alla scadenza contrattuale (giugno 2022) e potrebbe accordarsi con i rossoneri fin da gennaio. Cresciuto nelle giovanili dei Red Devils, ha raccolto 218 presenze e 35 reti in prima squadra. Solskjaer lo sta impiegando poco in questa stagione e l’addio sembra davvero vicino.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Milan, Lingard sempre più vicino

Jessy Lingard compirà 29 anni il prossimo 15 dicembre. Nello United ha ricoperto tutti i ruoli dal centrocampo in su, prediligendo la trequarti. Il suo innesto sarebbe fondamentale per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan pesca in Serie A: scelta la contropartita

L’assalto dei rossoneri viene confermato anche da ‘Espn’, secondo il quale, il Milan sarebbe pronto a portarlo in Italia nella prossima estate, quando il suo contratto con il Manchester United sarà ormai concluso.