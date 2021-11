Roma, Zaniolo non trova spazio? “Ride tutto il mondo”

La sosta Nazionale ha permesso a José Mourinho di lavorare per trovare la quadratura della Roma: Zaniolo partirà dalla panchina?

Tutto pronto per una nuova giornata entusiasmante di Serie A. La Roma vuole tornare alla vittoria dopo la brutta sconfitta in casa del Venezia. José Mourinho ha lavorato duramente per studiare meglio le caratteristiche dei propri calciatori durante la sosta Nazionale.

Già a Venezia lo stesso allenatore portoghese ha cambiato sistema di gioco passando al 3-4-1-2 con Shomurodov titolare in attacco al fianco di Abraham: alle loro spalle ecco capitan Pellegrini. In questa nuova idea non ci sarebbe spazio per Nicolò Zaniolo, che dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ci sarebbero stati anche dei confronti accesi tra il giocatore della Nazionale italiana e lo stesso Mourinho per scegliere la sua posizione in campo.

Roma, la critica a Mourinho per la vicenda Zaniolo

Così il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, ha svelato il suo punto di vista sulla questione ai microfoni di Radio Radio: “Per far giocare Shomurodov, Mourinho fa fuori Zaniolo? La gente si mette a ridere, in tutto il mondo. Zaniolo può giocare con chiunque in campo, altrimenti penso che magari c’è qualcosa tra il calciatore e il resto della squadra. Mi viene questo dubbio”.

Tutto sarà più chiaro a poche ore prima della sfida contro il Genoa del neo allenatore Shevchenko, che vuole iniziare alla grande la sua avventura su una panchina di Serie A.