L’Inter di Simone Inzaghi ha messo nel mirino Giovanni Di Lorenzo, esterno destro del Napoli di Luciano Spalletti: le ultime di calciomercato in casa nerazzurra

L’Inter, domenica sera alle ore 18, sfiderà il Napoli di Luciano Spalletti in occasione della 13esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, dopo il pareggio pre-sosta contro il Milan di Stefano Pioli, sono chiamati ad un’altra gara decisiva ai fini della classifica, la Beneamata è al momento terza a sette punti dagli azzurri e dai rossoneri, e lo scontro diretto potrebbe sancire anche la definitiva uscita dell’Inter dalla lotta per lo scudetto. Inoltre, dopo il Napoli, i nerazzurri avranno un’altra gara delicatissima contro lo Shakhtar Donetsk per confermare la qualificazione alla prossima fase di Champions League, traguardo che manca alla Beneamata addirittura dal 2012.

Domenica a San Siro tornerà un grande ex della storia recente nerazzurra, ovvero Luciano Spalletti, ex allenatore della Beneamata che ha riportato l’Inter in Champions League dopo diverse stagioni. Nella rosa attuale del Napoli, c’è un possibile obiettivo di calciomercato della squadra milanese: stiamo parlando di Giovanni Di Lorenzo, esterno destro ex Empoli e titolare della Nazionale italiana.

Calciomercato Inter, obiettivo Di Lorenzo: le ultime

Il Napoli di Luciano Spalletti non ha dubbi, Giovanni Di Lorenzo ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. L’Inter per arrivare all’ex giocatore dell’Empoli è pronta a mettere sul piatto il cartellino di Denzel Dumfries, laterale olandese arrivato quest’estate che non sta convincendo a pieno con la maglia nerazzurra. Gli azzurri sembrano però intenzionati ad accettare soltanto offerte cash per il giocatore della Nazionale italiana, senza cedere a possibili scambi.