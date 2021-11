Calciomercato, il grande ex ‘gela’ la Juventus: firma e super colpo

Il calciomercato della Juventus vicino alla possibile svolta: l’ex bianconero pronto a beffare Allegri

In casa Juventus, in attesa di scendere in campo per la super sfida contro la Lazio, è già ora di pensare ai prossimi colpi di calciomercato. Una classifica deficitaria (14 i punti di distacco da Milan e Napoli) e prestazioni non sempre convincenti, starebbero spingendo i vertici bianconeri a valutare rinforzi di peso, anche a stagione in corso. Una delle operazioni che da tempo rimane in cima ai pensieri del ds Cherubini è quella legata al chiacchierato ritorno di Paul Pogba a Torino.

Il francese, attualmente infortunato, è ormai un separato in casa con lo United ed il suo addio ai ‘Red Devils’ pare scontato. In scadenza il 30 giugno 2022 con gli inglesi, per il gioiello transalpino però potrebbe prospettarsi a sorpresa una pista ben lontana dalla Serie A, per mano di un grande ex Juventus.

La Juventus al palo: rischio beffa per Pogba

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, il PSG potrebbe salutare Mauricio Pochettino, visti gli altalenanti risultati ottenuti dal tecnico argentino, e puntare su un nuovo profilo di spicco in panchina.

Si tratta di Zinedine Zidane, attualmente svincolato dopo l’avventura al Real e che chiederebbe come primissimo rinforzo proprio la firma del connazionale, già cercato ai tempi di Madrid.

Una beffa quasi doppia, visto che Zidane è stato per anni uno dei sogni proibiti per la panchina della Juventus, almeno fino al ritorno di Massimiliano Allegri.