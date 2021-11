Il Barcellona cambia idea, via libera Juventus: colpaccio con lo sconto

La Juventus, a sorpresa, può mettere a segno un colpo per l’attacco: assist inatteso da Barcellona

La Juventus attende la delicata sfida dell’Olimpico contro la Lazio di Sarri per continuare a sperare in una difficile rimonta al vertice. 14 i punti che distanziano la ‘Vecchia Signora’ da Napoli e Milan ed è per questo che i dirigenti bianconeri, per la prossima stagione, stanno già valutando rinforzi di peso per evitare un nuovo tonfo in campionato. Le richieste di calciomercato di Massimiliano Allegri sono chiare e comprendono, in buona parte, colpi di spessore per l’attacco bianconero.

In tal senso, stando a quanto riportato da ‘Diariogol’, da Barcellona arrivano notizie incoraggianti per un vecchio obiettivo della Juventus. I catalani, infatti, si starebbero per chiamare fuori dalla corsa al talento spagnolo, in forza al Wolverhampton, Adama Traorè. Dopo aver stupito nella passata stagione attirando su di sè le attenzioni di mezza Europa, adesso il 25enne ex Barcellona non rientrerebbe più nei piani del club di Laporta.

Juventus, via libera Traorè: i dettagli

La volontà del neo tecnico Xavi è lontana dal riportare in Catalogna Traorè per il quale, quindi, si prospetta un futuro lontano dal calcio spagnolo. Ad approfittare della situazione e del rendimento decisamente deludente dell’esterno (12 presenze stagionali senza nè gol nè assist) sarebbe la Juventus.

I dirigenti bianconeri sanno che il Wolverhampton, alla giusta cifra, cederebbero il classe ’96 vista anche la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2023.

Con circa 30 milioni e senza la concorrenza del Barcellona, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe dunque garantirsi un colpo di assoluto peso per la prossima stagione.