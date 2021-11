Il rifiuto non ferma la Juventus: nuovo assalto al big della Serie A

La Juventus prova l’affondo per il talento della Serie A: il rifiuto ai bianconeri che non si arrendono e sfidano l’Inter

Qualità per la Juventus. Una prima parte di stagione decisamente sottotono per la squadra di Allegri che, infatti, è distante dalla vetta ed, al momento, fuori anche dalla zona Champions.

Proprio per questo a gennaio Cherubini è pronto ad intervenire sia in entrata che in uscita per rinforzare la rosa bianconera. Missione non semplice anche perché di calciatori che possono garantire un salto di qualità alla Juve in giro ce ne sono pochi e per acquistarli servirebbe un investimento importante. Se ne è accorta la società piemontese anche per il tentativo fatto per un big della Serie A: il rifiuto non ha smontato i piani bianconeri.

Calciomercato Juventus, assalto a Milinkovic-Savic: rifiuto Lotito

Come si legge su ‘fichajes.net’, la Juventus avrebbe ricevuto un netto rifiuto da Claudio Lotito. I bianconeri avrebbero fatto presentato una proposta per Milinkovic-Savic, talento da tempo seguito dalla società di Torino, ma hanno incassato il no della Lazio. Una risposta che – sempre stando al portale spagnolo – non ha spento l’interesse che dalla Continassa è indirizzato al centrocampista serbo.

Un interesse condiviso anche con l’Inter, altra big italiana che cerca da tempo il 26enne. Le due big della Serie A potrebbero tornare a sfidarsi nei prossimi mesi per strappare Milinkovic alla Lazio in estate: per il sì di Lotito però servirà un’offerta importante. La Juventus ne è consapevole dopo aver incassato già un rifiuto.

D.B.