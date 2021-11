Calciomercato Juventus, svolta Casemiro: la decisione di Ancelotti

La Juventus cerca rinforzi a centrocampo e arriva la decisione in merito al trasferimento di Casemiro del Real Madrid

La Juventus non sta vivendo una grande annata e ha collezionato diversi passi falsi fino a questo momento. I bianconeri sono quasi fuori dalla lotta per il primo posto in Serie A e per il secondo anno consecutivo potrebbero vedere festeggiare altri in Italia, come successo la scorsa annata con l’Inter che ha chiuso in vetta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, decisione presa: colpaccio Haaland

Calciomercato Juventus, sfuma Casemiro: la decisione di Ancelotti

I bianconeri sanno che qualcosa non va e per questo si cercano nuovi colpi dal calciomercato. In particolare il centrocampo si è indebolito notevolmente in questi giorni e per questo potrebbero arrivare degli innesti nei prossimi mesi, ma un nome seguito sembra essere sempre più lontano.

LEGGI ANCHE >>> Sfida Juventus Roma per il big, che colpo a centrocampo

Parliamo di Casemiro, che potrebbe anche restare al Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, infatti, il brasiliano sarebbe tra gli incedibili dei ‘Blancos’ e pertanto per arrivare a lui la Juventus dovrebbe sborsare una cifra importante. Sembra ormai improbabile dunque un approdo di Casemiro alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Juventus in ansia: rischio doppio forfait in vista della Lazio

Il centrocampista sta facendo bene con il Real Madrid e dovrebbe convincere Carlo Ancelotti a restare in Spagna.