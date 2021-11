Playoff Nazionale, Gravina sul calendario: “Modifica complicata”

Il presidente Gravina ha parlato della partita di Belfast, teatro della mancata qualificazione diretta ai mondiali del 2022

Dopo aver mancato la qualificazione, l’Italia è costretta ad aspettare marzo per conoscere il suo futuro. Nel day after di Irlanda del Nord–Italia è intervenuto il presidente della Figc Gabriele Gravina, difendendo gli azzurri: “Non colpevolizziamo i ragazzi, per qualificarci dobbiamo tornare a essere speciali.”

“Il nostro progetto non finisce a Belfast – dice Gravina – io voglio andare al mondiale, anche sapendo che è più complicato rispetto a prima.”Gli spareggi non preoccupano il presidente, orgoglioso del lavoro svolto nell’ultimo anno: “Abbiamo raddoppiato il valore commerciale anche in tempi di magra, cercando di essere credibili e di dare un’immagine importante del nostro calcio.”

Nazionale, Gravina sui calendari: “Complicato un ripensamento”

Gravina ha ribadito che l’Italia è una squadra normale che non può competere con le corazzate presenti al mondiale: “Vincere l’europeo è stato qualcosa di straordinario. Ci sono degli episodi che ci sono andati contro nelle due partite chiave ma non sono preoccupato.”

Il presidente della Figc ha parlato poi dei calendari di Serie A, inevitabilmente colpiti dagli spareggi di marzo: Complicato. Il 30 gennaio è l’unica finestra a disposizione. Cercheremo di fare delle riflessioni insieme alla Lega.”