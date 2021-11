Calciomercato Inter, addio già a gennaio: scambio e ritorno da ex

Caso Perisic ancora da risolvere in casa Inter. La fascia sinistra dei nerazzurri resta infatti quella più incerta in vista della prossima stagione. Idea di scambio a gennaio

Operazione rinnovi per l’Inter che sta via via risolvendo i casi più spinosi, blindando diversi big per il futuro. Non mancano però ancora diversi calciatori col contratto in scadenza a giugno 2022, e che rischiano dunque di andar via a costo zero. Al netto di Brozovic che è certamente il più urgente, va monitorata anche la situazione del connazionale Ivan Perisic.

L’esterno croato sembra ben lontano dal prolungamento, viste le alte pretese di ingaggio che avanzerebbe per restare ancora in nerazzurro. In caso di addio si aprirebbe un buco da colmare al più presto per Marotta e soci, per i quali si ipotizza anche un eventuale tentativo di cessione anticipata dello stesso Perisic a gennaio, per provare a non perderlo a titolo gratuito.

Calciomercato Inter, Perisic in uscita a gennaio: scambio col Wolfsburg

Perisic, che sta vivendo una seconda giovinezza dal rientro a Milano prima con Conte e poi con Inzaghi, ha sempre molteplici estimatori soprattutto in Bundesliga, campionato nel quale con Borussia Dortmund, Wolfsburg e Bayern Monaco ha dato il meglio di se.

Il croato potrebbe far gola proprio ad una delle sue ex squadre. Si tratta del Wolfsburg, che in piena lotta Champions potrebbe anche regalarsi a gennaio il grande ritorno del figliol prodigo. Perfetto tatticamente per i biancoverdi, in quanto buono sia da ala nel tridente che da esterno a centrocampo per arrivare al croato potrebbe finire sul piatto Jerome Roussillon, terzino sinistro francese in scadenza 2023 che rischia di perdere il posto a favore di Paulo Otavio rientrato da infortunio e titolare del ruolo. In un colpo solo l’Inter sostituirebbe Perisic ed eviterebbe di perderlo a zero. Il Wolfsburg invece si farebbe un bel regalo Champions per centrare l’obiettivo con un calciatore di grande livello. Si tratterebbe di un’ipotesi di scambio alla pari.