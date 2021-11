Juventus, UFFICIALE: nuovo stop per Allegri | C’è lesione

Ufficiale, brutta notizia in casa Juventus dall’infermeria: nuovo infortunio per i bianconeri, svelati i tempi di recupero

La Juventus si prepara a tornare sul campo in vista della ripresa del campionato. Per i bianconeri, però, arriva una brutta notizia dall’infermeria. Si ferma Federico Bernardeschi, sceso in campo negli ultimi minuti del match pareggiato dall’Italia contro l’Irlanda del Nord.

L’esterno ex Fiorentina ha subito un infortunio alla coscia e sarà costretto a rimanere ai box per almeno due settimane. Niente Lazio e Atalanta, quindi, con il classe ’94 che salterà anche l’importante gara di mezzo in Champions contro il Chelsea.

Juventus, UFFICIALE: infortunio Bernardeschi | Il comunicato

Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dal club: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Federico Bernardeschi presso il J|Medical – si legge – hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra; tra 10 giorni verranno effettuati ulteriori controlli“.