Mancini ammette: “Non pensavo di andare ai playoff. Ecco chi eviterei”

Il CT dell’Italia, Roberto Mancini, è intervenuto al ‘Social Football Summit’: commento sul mancata qualificazione diretta ai Mondiali

Una delusione che non ci aspettavamo, specialmente dopo le notti magiche dell’Europeo. L’Italia non è riuscita ad andare oltre ad uno scialbo 0-0 contro l’Irlanda del Nord e a marzo l’aspettano i playoff per accedere ai Mondiali in Qatar.

Il CT Roberto Mancini è intervenuto durante il ‘Social Football Summit 2021’ – in collegamento dalla propria casa a Jesi -, commentando il momento amaro degli Azzurri: “Pensavamo di essere già qualificati a questo punto, ma bisogna accettare il verdetto del campo quando è negativo. Abbiamo ancora delle possibilità e ce la giocheremo”.

IRLANDA DEL NORD: “Ci siamo trovati bene, ma è stata una partita negativa quindi la cataloghiamo come meta più difficile Da giocatori e allenatori abbiamo vissuto situazioni simili, sono momento in cui le cose non vanno bene. Cerchi di fare il massimo, ma magari non sei in grandi condizioni. Continuo a essere ancora molto fiducioso, magari tutto questo ci darà qualcosa in più per dire la nostra”.

Continua: “Se c’era un momento in cui doveva andare male, forse meglio accada adesso che a marzo o al Mondiale. Ci possono essere dei momenti di rilassamento, ma il problema è stato anche avere tanti infortunati in un momento decisivo. Per rendere al massimo bisogna trovare continuità”.

Italia, Mancini: “Non pensavo di andare agli spareggi. Eviterei il Portogallo”

Mancini parla poi delle possibili soluzioni da trovare e ricorda quando venne sorteggiata la Svizzera: “Dobbiamo sempre cercare di trovare nuove soluzioni, magari giocatori più giovani che possono venire buoni tra un anno. Dipende anche da loro, dovrebbero magari giocare di più e fare esperienza importanti. Quando è stata sorteggiata la Svizzera sapevo che sarebbe stata difficile, non pensavo però di andare ai playoff. È stata più tosta del previsto. Ora dobbiamo migliorare le forze e prepararci per marzo. L’Europeo? Lo hanno vinto i ragazzi, sono stati bravi a credere nelle loro qualità, sapendo che per vincere dovevano fare il massimo, quindi il merito è prevalentemente loro”.

OTTIMISTA: “La squadra è ottima, non ha vinto l’Europeo senza meritarlo, per caso o perché si è difesa. Ha strameritato contro squadre sulla carta più forti. È troppo semplice parlare dopo. Non dobbiamo cercare scuse, sappiamo che potevamo fare di più e che ce la siamo complicata da soli. Con la Svizzera non abbiamo subito quasi per niente, purtroppo i rigori si sbagliano e li sbaglia chi li tira. Può capitare. Se mi hanno ritirato la laurea stanotte? Non so se ci stanno pensando (ride, ndr)”.

PLAYOFF: “Se noi arriviamo a marzo con tutti i giocatori convocabili a disposizione possiamo incontrare chiunque, non è un grande problema. Se devo togliere qualcuno dico il Portogallo, sarebbe dura per entrambe. ma per il resto possiamo incontrare chiunque. In questi mesi vedrò partite, farò qualche riunione, cercheremo di trovare e fare qualcosa di buono. Ma non ci abbatteremo per quello che è successo questa settimana”.