Ha chiesto la cessione, si offre a Juve e Napoli: la scelta per il futuro

Juventus e Napoli sono sempre attivi sul fronte calciomercato per diversi colpi in ottica futura: il big ha chiesto la cessione

Una situazione che va risolta una volta per tutte. Così il portiere del PSG, Keylor Navas, è pronto a dire addio dopo le dichiarazioni di Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore italiano vorrebbe essere protagonista giocando tutte le partite della compagine parigina.

Il dualismo è nato fin dal suo arrivo con l’alternanza di Pochettino tra Ligue1 e Champions League. Ora lo stesso portiere del PSG potrebbe anche pensare all’addio per cambiare aria. La Serie A è una destinazione a lui gradita: così l’ex Real Madrid è pronto per una nuova avventura.

Calciomercato Juve e Napoli, si offre Keylor Navas

Lo stesso Gianluigi Donnarumma ha svelato il suo punto di vista come svelato da TNT Sports: “L’alternanza con Keylor Navas mi disturba, restare in panchina fa male”. Arrivato in estate a parametro zero, l’estremo difensore italiano vorrebbe essere il portiere titolare del PSG convincendo così Keylor Navas ad offrirsi a Juventus e Napoli.

Un’idea suggestiva in vista del futuro con le big della Serie A sulle sue tracce. Al momento non ci sarebbero contatti in corso, ma soltanto suggestioni in vista della prossima stagione con l’assalto possibile soltanto in estate.

Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi mesi con “El Gato” al momento fermo per un infortunio al gomito. Il suo legame contrattuale con il PSG scadrà nel giugno 2024: il suo futuro potrebbe essere altrove.