Da Mourinho al mercato della Roma | Parla Tiago Pinto

Le dichiarazioni di Tiago Pinto sul momento 'no' della Roma e sul rapporto tra società e Mourinho

Dopo le nazionali, la Serie A si prepara per il tredicesimo turno. Nella parte alta della classifica ci sono degli scontri diretti tra Lazio e Juve, Fiorentina e Milan e la supersfida tra Inter e Napoli. Roma e Atalanta, impegnate nella lotta per il quarto posto, se la vedranno rispettivamente con Spezia e Genoa.

I giallorossi sono fermi a quota 19 punti in seguito alle sconfitte con Milan e Venezia. Un periodo negativo, del quale ha parlato Tiago Pinto, intervenuto a Sky Sport. Il dirigente della Roma crede che ci sia tempo per rinforzare la rosa e la mentalità: “Il club ha ereditato una situazione finanziaria difficile, ci sono esigenze che i Friedkin continuano a sostenere – continua Tiago Pinto – anche noi dell’area sportiva abbiamo bisogno di tempo per cambiare rosa, mentalita e impianti sportivi, fondamentali per arrivare al successo.” Il general manager non crede che sia questo il momento per mettere in discussione il progetto della società e dell’allenatore Josè Mourinho.

Tiago Pinto su Mourinho: “Sta cambiando i dettagli della Roma”

Sul tema Mourinho, spesso al centro dell’attenzione dei media, Pinto ha voluto dare alcuni esempi: “Sta cambiando tutto quello che ruota attorno alla squadra, dallo scouting al match analysis – continua Pinto – sono i dettagli che aiutano le società a crescere.” Il general manager ha preso spunto dall’esordio di Felix per aggiungere che lo Special One va ad assistere alle partite della Primavera.

Non ci sono divergenze con il club in seguito alle dichiarazioni dell’allenatore che avevano messo in discussione il mercato: “Noi volevamo un mister ambizioso che non è mai soddisfatto. Tra di noi non ci sono diverse voci, abbiamo una strategia da portare avanti.”Infine il mercato: “Non voglio creare grandi aspettative per gennaio.”