Juventus, tegola per Allegri: salta il big match con la Lazio

Il rientro dagli impegni delle Nazionali è sempre problematico per i club di Serie A: nella Juventus Allegri dovrà fare a meno di un big

La Juventus si prepara a ripartire e lo farà subito con un big match. Infatti in programma per i bianconeri c’è la partita di sabato alle 18 contro la Lazio, ennesimo banco di prova per la squadra di Allegri dopo un inizio difficile.

Nel frattempo i bianconeri dovranno anche fronteggiare il rientro dagli impegni delle Nazionali dei calciatori. Proprio uno dei Nazionali potrebbe saltare il big match di sabato, arriva l’annuncio.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus, Dybala out contro la Lazio: l’annuncio

Torna la Serie A e la Juventus riparte dal big match contro la Lazio. Massimiliano Allegri però contro i biancocelesti potrebbe dover fare a meno di uno dei top player in squadra, ovvero Paulo Dybala. Infatti sull’attaccante argentino al momento in Nazionale, che questa notte affronterà il Brasile, il giornalista Matteo Caronni a ‘Top Calcio 24’ rivela:

Leggi anche >>> Sfida Juventus Roma per il big, che colpo a centrocampo

“Sbaglierò, ma non mi aspetto Dybala titolare contro la Lazio. Magari convocato, ma non in campo dal primo minuto sabato prossimo. Ad oggi, dico che la coppia d’attacco sarà Morata-Chiesa”. Dunque possibile partenza dalla panchina per la ‘Joya’, che dopo il rientro dalla ‘Seleccion argentina’ potrebbe far spazio a Morata e Chiesa in attacco.