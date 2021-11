La Juve vola sulle fasce: per l’ex Serie A è scambio con Rabiot

La storia tra Rabiot e la Juventus è destinata a concludersi molto presto, al massimo al termine di questa stagione. Possibile scambio con l’ex Serie A

Se Rabiot veste ancora la maglia della Juventus, il motivo è soltanto uno: l’ingaggio lordo di 9 milioni di euro. Per liberarsi definitivamente del centrocampista francese, il cui contratto scade a giugno 2023, il club bianconero potrebbe tentare la via dello scambio.

Bene, spesso benissimo con la Francia e male con la Juve: Rabiot è un giocatore difficile da ‘analizzare’, di sicuro è uno fin troppo discontinuo che non merita quello stipendio. Due anni fa Paratici e non solo pensavano di aver messo a segno un grande colpo, invece la realtà, ovvero il campo ha dimostrato che non ne valeva la pena. Non a certe cifre. Tra gennaio e giugno, più a giugno Cherubini e soci proveranno in tutti i modi a spedirlo lontano da Torino. La strada più semplice, si fa per dire, da percorrere è quella dello scambio, magari in Premier dove il classe ’95 di Saint-Maurice vanta diversi estimatori. Tra questi risulta esserci il Chelsea, ma rumors parlano anche di Newcastle e Leicester. Con le ‘Foxes’, i bianconeri potrebbero barattare Rabiot con l’ex Serie A Timothy Castagne.

Calciomercato Juventus, Castagne il profilo giusto per Allegri

Ventisei anni da compiere il 5 dicembre, l’ex Atalanta Castagne è un laterale di spinta utilizzabile sia a destra che a sinistra. Inutile ma doveroso dirlo: ad Allegri servirebbe come il pane. Nel mirino già dell’Inter, il belga ha una valutazione di poco inferiore ai 30 milioni e un contratto col Leicester fino al 2025 da 3,8 milioni di euro netti a stagione.

A.R.