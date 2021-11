Le Nazionali inguaiano la Serie A: dieci infortuni, le big tremano

L’Italia non va oltre lo 0-0 contro l’Irlanda del Nord: ora i playoff Mondiali a marzo. Tanti infortunati per i calciatori della Serie A

La sosta Nazionali ha regalato brutte sorprese alla Serie A: da un lato l’Italia non si è ancora qualificata al Mondiale, dall’altro ci sono stati tanti infortunati per quanto riguarda il campionato italiano.

Tutto pronto per il nuovo turno di Serie A con la sosta Nazionale che ha lasciato tante scorie al campionato italiano a partire dagli infortuni di Ciro Immobile e Davide Calabria. L’attaccante della Lazio cercherà di essere a disposizione contro la Juventus lavorando quotidianamente in palestra. Problemi al polpaccio per il terzino del Milan, che dovrà stare fuori per diverso tempo. In casa Inter diversi infortuni per Simone Inzaghi a partire dal centrale olandese de Vrij, che salterà quasi sicuramente la sfida con il Napoli. Anche Edin Dzeko ed Alessandro Bastoni hanno rimediato dei fastidi, ma sperano di rientrare per la prossima di campionato.

Leggi anche –> Juventus, tegola per Allegri: salta il big match con la Lazio

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Serie A, quanti infortunati dopo la sosta Nazionale

Questa notte anche Alexis Sanchez ha accusato un problema muscolare alla gamba destra, mentre le condizioni di Lautaro Martinez saranno valutate al suo ritorno visto che è stato bersagliato dai brasiliani. Problemi anche in casa Juventus con Dybala e Bernardeschi, che hanno accusato diversi problemi muscolari: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Così come Giorgio Chiellini, che ha provato ad esserci per la doppia sfida contro Svizzera e Irlanda del Nord, ma il centrale bianconero ha dovuto alzare bandiera bianca.

Le prossime ore saranno decisive per fare il punto della situazione per quanto riguarda i vari infortunati della Serie A.