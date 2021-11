Calciomercato Juventus, addio Rabiot | Conferme sulla big inglese

Juventus al lavoro per ricucire lo svantaggio in campionato. Sul fronte mercato si fanno sotto due pretendenti dalla Premier League per il centrocampista

In attesa del rientro dei giocatori impegnati con le nazionali, la Juventus prepara il big match di sabato con la Lazio. Allegri ha l’occasione di accorciare sui biancocelesti, allenati da Maurizio Sarri. Entrambe le squadre restano in piena corsa per il quarto posto assieme a Roma e Atalanta. I nerazzurri inoltre, saranno ospiti allo Stadium sette giorni dopo la sfida dell’Olimpico.

I bianconeri hanno un ritardo di quattordici lunghezze dal Milan e Napoli, un divario ampio che allontana il sogno scudetto. La dirigenza è invece al lavoro per centrare l’obiettivo minimo del quarto posto, cercando di rinforzare la rosa già a partire da gennaio. Prima però, sarà necessario alleggerire il monte ingaggi. Tra i più alti c’è quello di Adrien Rabiot, che percepisce una cifra vicina ai 7 milioni netti a stagione. Sul francese ci sarebbero due club di Premier League.

Calciomercato Juventus, Chelsea e Newcastle in fila per Rabiot

Adrien Rabiot è arrivato alla Juventus nell’estate 2019, assieme a Maurizio Sarri. Il suo ingaggio, a parametro zero, non ha mai convinto i vertici bianconeri ed ora sembra sia arrivata l’ora dei saluti. Secondo ‘Calciomercato.it’, il centrocampista francese ha estimatori in Premier League, in particolare Chelsea e Newcastle.

I Blues di Tuchel sono alla ricerca di un sostituto di Saul, grande delusione dell’ultima campagna acquisti. In casa Newcastle invece, c’è più confusione in seguito all’arrivo del nuovo allenatore Eddie Howe. Al momento il Chelsea sembrerebbe in vantaggio per l’acquisto di Rabiot.