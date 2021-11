Calciomercato Juventus, scambio super: campione d’Europa per Allegri

Calciomercato Juve: possibile ritorno di fiamma a centrocampo. Ipotesi di scambio per il campione d’Europa. Tutte le cifre e i dettagli

Sta prendendo forma la nuova Juventus di Massimiliano Allegri dopo il ritorno del tecnico sulla panchina bianconera al termine di due stagioni piuttosto travagliate, prima con Sarri e l’anno scorso con Pirlo in panchina.

In estate, con l’addio a Cristiano Ronaldo, è iniziato il nuovo corso bianconero con l’arrivo a centrocampo di Manuel Locatelli e dei giovani Moise Kean e Kaio Jorge in attacco. La dirigenza della Juventus tornerà sicuramente sul mercato per rinforzare una rosa ancora incompleta in alcuni reparti. Come noto, in cima alla lista c’è Dusan Vlahovic per l’attacco, ma Cherubini si concentrerà nuovamente sul centrocampo: ecco il possibile ritorno di fiamma nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Juve, Jorginho nel mirino: l’ipotesi di scambio

Jorginho ha recentemente parlato bene della Juventus prima della sfida in Champions League, e il suo agente ha più volte confermato il concreto interessamento della società bianconera. Allegri è alla ricerca di un play e se Arthur non dovesse convincere non è escluso che la Juve possa fare un nuovo tentativo per il centrocampista del Chelsea in lizza per il Pallone d’Oro.

Proprio il brasiliano, in caso di flop, potrebbe diventare una pedina di scambio nel prossimo giugno. L’ex Barcellona, classe 1996, potrebbe fare gola ai Blues come possibile sostituto di Jorginho, che compirà invece 30 anni nel prossimo dicembre. Entrambi sono valutati almeno 40-50 milioni di euro. Tuttavia, allo stato attuale l’ex Napoli è ancora un titolare inamovibile di Tuchel e considerato incedibile dal Chelsea. Lo scambio alla pari potrebbe non bastare.