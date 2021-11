Irlanda del Nord-Italia, le formazioni UFFICIALI: Insigne falso nueve

Serata decisiva per approdare al Mondiale di Qatar 2022 per l’Italia, l’ultimo ostacolo è l’Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali

La resa dei conti è per questa sera tra Italia e Svizzera. Solo una delle due si qualificherà al Mondiale di Qatar 2022, con gli Azzurri che affronteranno l’Irlanda del Nord e gli elvetici la Bulgaria.

Oltre ai tre punti alla Nazionale di Roberto Mancini servirà segnare diversi gol per cercare di stare tranquilli, visto che la differenza reti sarà fondamentale per la qualificazione. Per questo match, come per lo scorso proprio contro la Svizzera, l’Italia dovrà fare a meno di diversi giocatori assenti per infortunio, due su tutti i campioni d’Europa Chiellini e Immobile. Così Mancini in attacco questa sera ha deciso di affidarsi a un tridente veloce, ovvero Chiesa e Berardi sugli esterni e Insigne al centro come falso nueve. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Catchart, Flanagan, Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCan, Saville, Whyte; Magennis. CT. Baraclough

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. CT. Mancini