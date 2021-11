Triangolo a sorpresa, la Juventus gode: torna Pogba

La Juventus sogna il ritorno di Paul Pogba a Torino: tripla operazione, Allegri saluta il big per il francese

Dopo la sosta per le nazionali, la Juventus affronterà la Lazio di Sarri allo Stadio Olimpico. Un match complicato ma necessario per tentare di risalire una classifica decisamente deludente per la ‘Vecchia Signora’. In tal senso, ad aiutare la società bianconera e la squadra di Allegri, potrebbe essere il calciomercato. Non solo gennaio ma anche il prossimo giugno, con all’orizzonte sempre vivo il sogno del ritorno di Paul Pogba alla corte di Massimiliano Allegri. Pogba alla Juventus, di nuovo, sei anni dopo l’addio per 105 milioni alla ‘Vecchia Signora’. Come riportato da ‘Diariogol’, la volontà del campione francese appare ormai chiara: il ritorno in Italia, in bianconero, è la sua priorità.

Dopo essere stato vicino al Real Madrid, la pista spagnola si è spenta con l’addio di Zidane alle ‘Merengues’: ecco dunque che il colpaccio Pogba può, tuttavia, coincidere con un triangolo di mercato che coinvolgerebbe anche altri due big. In primis Houssem Aouar, gioiello del Lione che da tempo piace proprio alla Juventus. Il 23enne di origini algerine andrebbe a rimpiazzare, allo United, proprio Pogba.

Juventus, triangolo e addio per il ritorno di Pogba

Un intreccio pronto a chiudersi grazie alla Juventus che, sia per fare posto a Pogba che per incassare un tesoretto, lascerebbe partire proprio in direzione Lione Adrien Rabiot. Il centrocampista si è ieri espresso sul suo futuro che al momento resta inequivocabilmente a tinte bianconere.

A giugno, però, a un anno dalla scadenza con la ‘Vecchia Signora’ e con il colpo Pogba in canna, il destino di Rabiot potrebbe essere nuovamente nel calcio francese. Un triangolo di mercato che, quindi, regalerebbe sorprese alle tre big sopracitate.

Dalla Juventus, desiderosa di un Pogba-bis, passando da Aouar al Manchester United fino a Rabiot lontano dalla Serie A e diretto a Lione.