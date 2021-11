Via libera dal Chelsea, Allegri esulta: cessione e colpo a gennaio

La Juventus prepara un grande cambiamento per il calciomercato invernale: via libera per il gioiello, Allegri decreta più di un addio

14 punti di ritardo da Napoli e Milan, in Serie A, per un inizio di campionato decisamente sottotono. La Juventus di Massimiliano Allegri vuole reagire, scalando la classifica a partire dalla complicata gara dell’Olimpico contro la Lazio. Non solo gli uomini di Sarri nel mirino, però, visto che il calciomercato invernale dista poco più di un mese dalla riapertura ufficiale e la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di mettere a segno più di un rinforzo per la gioia di Allegri. In tal senso, da Londra sponda Chelsea, arrivano buone notizie.

LEGGI ANCHE >>>Sfida di fuoco tra Juventus e Milan: colloqui con Mendes

Riguardo ad uno dei profili che il tecnico dei ‘Blues’ Thomas Tuchel avrebbe deciso di scaricare definitivamente, già a gennaio. Si tratta di Christian Pulisic, esterno statunitense che con il Chelsea ha fino ad ora collezionato solo 4 presenze, con 1 gol e 180′ in campo. Ecco quindi che la Juventus potrebbe farsi avanti ma non prima di dare il via ad un valzer di cessioni per le prime settimane del 2022: ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Doppio di colpo di Marotta: scippo a Juventus e Milan

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus, addio Kulusevski: colpo da 47 milioni

Potrebbe essere soprattutto Kulusevski il sacrificato per far spazio a Pulisic: per 35-40 milioni, a gennaio, lo svedese potrebbe abbandonare la squadra di Allegri.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Sul taccuino delle possibili partenze rimangono anche Rugani e soprattutto Ramsey, vista l’alta valutazione che il Chelsea fa di Pulisic: non meno di 47 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Zidane al Manchester United spiazza Juventus e Inter: cambia tutto

Situazione dunque in divenire, con la Juventus pronta ad andare all’assalto di uno degli esuberi di lusso dei campioni d’Europa.