Doppio di colpo di Marotta: scippo a Juventus e Milan

Marotta prepara l’assalto ai due francesi in scadenza contrattuale e batte la concorrenza di Juventus e Milan

La pausa per le nazionali ha fermato la lotta al vertice in Serie A. Il derby di Milano ha messo in mostra la forza di Inter e Milan. Al momento a sorridere è però Pioli, in vetta insieme al Napoli con sette lunghezze di vantaggio sui nerazzurri. Resta indietro la Juventus, lontana 14 punti dai rossoneri.

Entrambe le società sono sulle tracce di Lacazette. L’attaccante dell’Arsenal ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ma non ha ancora discusso il rinnovo. Il francese compirà 31 anni a maggio ma resta comunque un ottimo attaccante: sono 68 le reti siglate in 179 partite con i ‘Gunners’. Juve e Milan, da tempo sul giocatore, sono insidiate dall’Inter. Marotta si è prepotentemente inserito nella trattativa, superando le rivali. L’amministratore delegato dell’Inter ha inoltre in programma un ulteriore sgambetto alla sua ex squadra.

Calciomercato, Marotta su Kamara e Lacazette: beffa per Juventus e Milan. Le cifre

Il duello tra Inter e Milan caratterizza anche il calciomercato. Le milanesi sono sulle tracce di Lacazette. Al momento sembra favorita l’Inter, pronta ad offrire 4 milioni netti all’attaccante attualmente in forza all’Arsenal. L’addio di Alexis Sanchez e il conseguente abbassamento del monte ingaggi, favorirebbe notevolmente l’operazione e permetterebbe inoltre l’arrivo di un altro giocatore francese.

Marotta prepara l’assalto a Kamara, altro giocatore in scadenza a giugno e obiettivo della Juventus. Il 21enne del Marsiglia può arrivare alla corte di Simone Inzaghi firmando un quinquennale da 2,5 milioni a stagione.