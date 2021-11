Juventus, verso la rescissione del contratto: ecco l’ostacolo

Il capitolo del centrocampista con la Juventus sembra essere giunto al termine: la Juventus vuole rescindere il contratto ma c’è un ostacolo

La Juventus non ha più intenzione di aspettarlo. I troppi infortuni e il rendimento deludente hanno convinto i bianconeri a rescindere il contratto del centrocampista.

Il rendimento di Aaron Ramsey è stato molto negativo da quando nel 2019 è arrivato a Torino. Il gallese ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni ma anche quando è stato impiegato non ha quasi mai inciso. La Juventus, come riportato dal ‘Corriere Torino’ è già in contatto con l’entourage dell’ex Arsenal per arrivare alla risoluzione contrattuale ma c’è un ostacolo.

Juventus, ostacolo nella rescissione di Ramsey

L’ostacolo alla risoluzione contrattuale di Ramsey riguarda la buonuscita. L’entourage del giocatore, puntando sul contratto in essere fino a giugno 2023, pretende un pagamento per la rescissione del proprio assistito.

La Juventus, però, non intende garantire la buonuscita al centrocampista gallese e questo potrebbe creare una divergenza e quindi uno stallo nel divorzio tra club e giocatore.