Ancelotti ne ha bisogno: scambio a gennaio col Milan

L’asse di mercato tra Milan e Real Madrid potrebbe essere esplorato ancora una volta a gennaio. Spunta l’ipotesi di scambio con Ancelotti

Veleggia nel migliore dei modi in campionato il Milan, mentre in Champions League fatica come dimostrato anche questa settimana contro il Porto. La squadra infatti pecca di esperienza nella massima competizione europea, ma non è da escludere che a gennaio possa arrivare un rinforzo sulla trequarti utile proprio a portare quella dose di talento, qualità ed esperienza internazionale che attualmente manca.

La chiave potrebbe essere Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid, che sta tenendo un buon passo sia in Liga, nonostante qualche piccolo passaggio a vuoto, che in Champions dove conduce il girone dell’Inter. Ai ‘blancos’ però servirebbe almeno un altro centrale difensivo per integrare l’organico, e proprio col Milan potrebbe nascere un nuovo asse di mercato in inverno.

Calciomercato Milan, il Real Madrid punta Romagnoli: torna in auge lo scambio

In estate il Real Madrid ha perso in un colpo solo la difesa titolare degli ultimi 10 anni, con l’addio simultaneo di Varane e Sergio Ramos. Attualmente Ancelotti sta quindi provando a trovare la quadra attorno a Militao ed uno tra Alaba e Nacho, ma a lungo andare potrebbero non bastare. A gennaio quindi l’allenatore italiano potrebbe bussare in Serie A per un difensore utile ad allungare le rotazioni, ma che ogni tanto possa anche giocare titolare sul livello di quelli attualmente in organico.

Mirino su Romagnoli che quest’anno sta giocando di più e meglio rispetto alla scorsa stagione. Il centrale italiano, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022, resta però alternativo a Tomori e Kjaer, di fatto titolari inamovibili senza problemi fisici di sorta. A sei mesi dalla scadenza è anche l’ultima occasione per monetizzare un suo addio e potrebbe essere la giusta occasione per imbastire un eventuale scambio con Isco, anche lui nella medesima situazione contrattuale di Romagnoli. Le due squadre potrebbero quindi favorirsi a vicenda, capitalizzando l’addio di due calciatori già destinati alla partenza a fine anno. Isco inoltre per Pioli sarebbe l’alternativa di lusso perfetta per integrare una trequarti forte ma che pecca proprio di esperienza internazionale.