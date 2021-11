Zidane al Manchester United spiazza Juventus e Inter: cambia tutto

Juventus e Inter lavorano per il prossimo mercato ma l’approdo di Zidane al Manchester United rivoluziona i piani dei due club

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e cerca rinforzi per il futuro. I bianconeri non stanno vivendo un grande momento e per questo vogliono provare a rendere la rosa ancor più competitiva ma per farlo hanno bisogno di rinforzi. In particolare servono innesti a centrocampo visto che è il reparto che ha perso qualità nel corso di questi anni.

Calciomercato, Zidane allo United beffa Juventus e Inter

L’obiettivo numero uno sembra essere Paul Pogba ma arrivare a lui è tutt’altro che semplice. Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United ma sarebbe il suo futuro resta in bilico e molto potrebbe dipendere anche dalla scelta del prossimo allenatore.

Qualora dovesse arrivare Zinedine Zidane al posto di Solskjaer, infatti, potrebbe avvicinarsi il rinnovo di Pogba e non solo. Le beffe potrebbero riguardare anche l’Inter, in quanto con il francese in panchina la società potrebbe tentare l’assalto a Marcelo Brozovic, che ha il contratto in scadenza nel mese di giugno.

In caso di approdo di Zinedine Zidane al Manchester United, quindi, potrebbero non esserci buone notizie sia per la Juventus che per l’Inter.