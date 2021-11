Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di un terzino sinistro: nel mirino entra Luca Pellegrini della Juventu di Massimiliano Allegri. Le ultimissime di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli è la squadra più in forma del campionato italiano di Serie A insieme al Napoli di Luciano Spalletti. I rossoneri e gli azzurri stanno comandando la classifica con ben sette punti di vantaggio sulla terza, ovvero l’Inter di Simone Inzaghi.

In casa Milan molte cose stanno funzionando alla grande: da Brahim Diaz e Rafael Leao, che stanno diventando dei protagonisti assoluti, ai giocatori di esperienza che continuano a dare il loro apporto, da Zlatan Ibrahimovic – eterno- fino ad arrivare a Simon Kjaer, vero leader emotivo del club meneghino.

C’è però anche qualcosa che non sta girando al massimo: stiamo parlando della fascia sinistra. Oltre al super Theo Hernandez infatti, Fode Ballo-Toure, arrivato in quest’estate di calciomercato, non sta convincendo i responsabili tecnici del Milan, basti pensare alla prestazione abbastanza negativa nel derby contro l’Inter con il fallo su Matteo Darmian che ha portato poi al rigore sbagliato da Lautaro Martinez contro Ciprian Tatarusanu.

Calciomercato Milan, nome dalla Juventus per la fascia

Per sopperire al guaio legato alle prestazione di Ballo-Toure, il Milan potrebbe riflettere su diversi profili, uno in particolare arriva da un’altra big del campionato italiano di Serie A: la Juventus di Massimiliano Allegri. In casa bianconera, Maldini e soci potrebbero andare all’assalto di Luca Pellegrini, terzino sinistro che non sta trovando molto spazio.

L’ex giocatore di Genoa e Cagliari ha una valutazione di circa 8 milioni di euro ed un contratto con la Vecchia Signora in scadenza nel 2025: numeri che potrebbero aprire magari alla formula del prestito per Pellegrini.