Calciomercato Juventus, Aouar nel mirino | Concorrenza dalla Spagna

La Juventus vorrebbe mettere le mani su Houssem Aouar dell’Olympique Lione: la concorrenza è accesa, ecco le cifre

La Juventus è al lavoro per concludere al meglio la stagione e qualificarsi alla prossima Champions League. In più, i bianconeri dalla prossima estate dovranno continuare la ‘rivoluzione’ iniziata l’anno scorso. L’arrivo dei vari McKennie, Chiesa e Kulusevski ha dato il via a un momento del tutto nuovo rispetto agli ultimi anni: la presenza di tanti giovani che vogliono emergere e affermarsi come top player. Il prossimo potrebbe essere Houssem Aouar.

Juventus, colpo Aouar: concorrenza del Real Madrid

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, la Juventus ha messo nel mirino Houssem Aouar per rivoluzionare la squadra e, più nello specifico, il centrocampo. L’obiettivo è prendere un giocatore di qualità che, tra l’altro, è alla ricerca del grande salto per affermarsi in un top club. Il Lione è bottega cara e infatti chiederebbe almeno 50 milioni di euro per il centrocampista francese. Anche altre squadre hanno messo gli occhi su Aouar: come per esempio il Real Madrid di Zidane, che lo ha messo nella sua lista. Una concorrenza che obbligherà la Juve ad avanzare i discorsi con l’OL.