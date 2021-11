Doppia proposta da Ancelotti, scambio a gennaio: addio Kessie

Milan e Real Madrid possono tornare a trattare: i ‘Blancos’ pensano a Kessie, con una doppia proposta per i rossoneri già a gennaio

Una partita complicata, a Firenze contro la squadra di Italiano, per provare a mantenere la vetta. Il Milan di Stefano Pioli tra campo e calciomercato valuta le prossime mosse, con una quasi certezza che riguarda il futuro di Franck Kessie. L’ivoriano è destinato a dire addio alla società di via Aldo Rossi ed in tal senso, dalla Spagna, spunta una nuova clamorosa ipotesi in quel di Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, a farsi avanti per Kessie potrebbe essere anche la società di Florentino Perez.

I ‘Blancos’ cercano da tempo un ricambio di spessore al trio titolare composto da Modric, Kroos e Casemiro e l’ex atalantino sarebbe un profilo già pronto e di grande prospettiva futura. Una sfida, a distanza, a Barcellona e soprattutto PSG che tallonano il talento di proprietà del Milan ormai da tempo. In scadenza a giugno con il ‘Diavolo’ e ormai lontanissimo dal rinnovo con la società di Elliott, a Kessie sta pensando Carlo Ancelotti che potrebbe provare ad imbastire una doppia idea di scambio, già per gennaio, con il Milan.

Milan, il Real tenta lo scambio per Kessie

Sono due i profili che Ancelotti potrebbe sacrificare per regalarsi, già nelle prime settimane del 2022, Franck Kessie. In primis lo spagnolo Isco che gravita da mesi nell’orbita rossonerae porterebbe classe ed esperienza alla giovane trequarti del ‘Diavolo’.

In alternativa, sempre in uno scambio alla pari, rispunta Dani Ceballos. Dopo le buone prestazioni con l’Arsenal, il centrocampista è rientrato a Madrid dove sta giocando pochissimo (è attualmente infortunato).

Situazione dunque in divenire, con Ancelotti che proverà a convincere il suo ex club a cedere Kessie a gennaio: lo scambio, con Isco o Ceballos, la doppia scelta per Pioli.