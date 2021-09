Il Real mette la freccia per Kessie: maxi scambio con il Milan

Il Real Madrid prova ad anticipare la concorrenza nella corsa a Kessie. Offerto uno scambio stellare al Milan.

Il mancato rinnovo di contratto di Frank Kessie in estate, sta scatenando una corsa al giocatore dei principali club europei. Il Milan spera di convincere l’ivoriano a firmare a stretto giro di posta, ma l’accordo non sembra essere vicino. Qualora la trattativa con il suo entourage non andasse in porto, i rossoneri dovrebbero cercare di evitare di perdere il centrocampista a zero. In quest’ottica, il Real Madrid potrebbe avere la carta giusta per convincere Paolo Maldini a cedere il giocatore a gennaio.

Asensio il jolly del Real per arrivare a Kessie

Il giocatore che potrebbe fare gola al Milan è Marco Asensio. L’esterno classe 1996, che può agire anche sulla trequarti, ha un contratto in scadenza con i blancos nel 2023 e da tempo non è più centrale nel progetto. Zinedine Zidane ha a disposizione una batteria di ali composta dai giovani Vinicius e Rodrygo e dagli esperti Bale e Hazard. Lo spagnolo non ha a disposizione che pochi scampoli di partita e una sua cessione potrebbe accontentare sia lui che il club madrileno.

Uno scambio Kessie-Asensio a gennaio, potrebbe così, prendendo atto della mancata volontà di rinnovo dell’ivoriano, rinforzare sia le merengues che i rossoneri nei reparti in cui sono più vulnerabili. Il centrocampo del Real, infatti, necessita di muscoli ed energia, considerati l’età avanzata di Modric e gli acciacchi di Kroos. Così il Milan, con Asensio, avrebbe quel trequartista duttile da dirottare anche sugli esterni nel 4-2-3-1 di Pioli. Lo stipendio percepito dallo spagnolo è di 5,2 milioni di euro netti. Il Real, per convincere Kessie, invece, dovrebbe offrire al giocatore almeno 8/9 milioni di euro.