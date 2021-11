Sfida Juventus Roma per il big, che colpo a centrocampo

Juventus e Roma proveranno a mettere a segno un colpo importante nella zona centrale di campo: la richiesta di Allegri e Mourinho

La Juventus continua a lavorare in ottica futura così come la Roma per puntellare la rosa a disposizione, in particolar modo il centrocampo. Nel mirino il top player, che è diventato grande negli ultimi anni con la maglia dell’Atalanta.

La Svizzera ha conquistato il pass al Mondiale grazie anche al gol di Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, con il contratto in scadenza nel giugno 2022. All’interno c’è anche il possibile prolungamento per un altro anno, ma tutto è ancora in discussione.

Calciomercato Juventus Roma, Freuler nel mirino!

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” sulle sue tracce ci sarebbe la Roma con Mourinho che l’ha messo nel mirino per rinforzare la zona centrale giallorossa con un innesto di assoluto valore.

Anche la Juventus è molto interessato a lui, visto che è un giocatore decisivo con gli inserimenti con e senza palla. Remo Freuler è cresciuto tantissimo con la maglia dell’Atalanta sotto la gestione di Gian Piero Gasperini diventando un perno anche del centrocampo della Svizzera, che è volata al prossimo Mondiale.

I due top club d’Italia continueranno ad essere un punto di riferimento per i big della Serie A. Freuler è un desiderio per tanti vista anche la situazione contrattuale del centrocampista svizzero.