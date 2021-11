Calciomercato, decisione presa: colpaccio Haaland

Tra i giocatori più ambiti dai top club europei, Erling Haaland occupa una delle due prime posizioni: il futuro del bomber sembra già scritto

Quando si parla di colpi impossibili, di giocatori in grado di spostare da soli gli equilibiri e i destini di una squadra, il pensiero va a loro due: Kylian Mbappé ed Erling Haaland. I due fuoriclasse sembrano destinati, con tempi e modalità differenti, a lasciare i rispettivi club. Il Real Madrid, una delle superpotenze del calcio mondiale, sta corteggiando da tempo i due fenomeni.

Il club capitanato da Florentino Perez non ha abbandonato alcuna delle due piste, consapevole però che, dato l’enorme esborso necessario per mettere a segno almeno uno dei due colpi, sull’altro bisognerà ritirarsi. Accettando che l’obiettivo si accasi altrove. Questo altrove, per uno dei due, sembra già deciso.

Haaland in Premier: il Real si tira fuori

Secondo quanto riferito da El Chiringuito TV, il club merengue avrebbe ormai dato per perso il bomber norvegese, destinato ad approdare in Premier League. Del resto non è un mistero che alcuni top club britannici – le due squadre di Manchester su tutti – avrebbero già corteggiato Mino Raiola promettendo contratti faraonici al giocatore. E contestualmente riempiendo di milioni le casse del Borussia Dortmund, società che detiene il cartellino dell’attaccante scandinavo.