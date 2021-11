Assalto a sorpresa del Barcellona, colpo in Serie A: Inter e Milan ko

Il Barcellona prova la mossa a sorpresa per il colpo in attacco: dopo il malore di Aguero, i blaugrana pensano al top in Serie A

Aria di rivoluzione in casa Barcellona con l’arrivo di Xavi come nuovo allenatore. Ritorno a ‘casa’ anche per Dani Alves, bandiera dei blaugrana per tante stagioni ricche di successo sotto la gestione di Pep Guardiola.

E così, a causa del malore di Sergio Aguero, il Barcellona è sempre alla ricerca di un attaccante per il presente. Il profilo nuovo sarebbe quello di Andrea Belotti, attaccante del Torino in scadenza di contratto con il club granata, come svelato dal portale spagnolo “Diariogol”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juve, lo vogliono in Premier | Scambio alla pari con l’Arsenal

L’attaccante argentino dovrà stare fermo per almeno tre mesi, ma non è sicuro il suo ritorno in campo. Potrebbe lasciare anche il calcio giocato, ma tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane. In questo modo Inter e Milan saranno beffate visto che l’avevano messo nel mirino da tanto tempo.

CMWEB: Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato, Belotti verso l’addio: assalto del Barcellona

Il Torino potrebbe lasciarlo partire così già nella sessione invernale con un’avventura entusiasmante per l’attaccante della Nazionale italiana, che ha vissuto alcuni mesi avari di gol anche a causa di un infortunio muscolare. Ora il suo obiettivo è quello di tornare a segnare reti importanti con il club blaugrana sullo sfondo.

L’addio potrebbe arrivare così nelle prossime settimane: il Barcellona preme, ma ci sarebbe anche lo Zenit sulle tracce dell’attaccante italiano.