Svolta Haaland, annuncio a sorpresa: “Ecco chi lo prenderà”

Il futuro di Erling Haaland sarà lontano dal Borussia Dortmund ed è già in via di definizione: annuncio inatteso

Non è un mistero che Erling Haaland sia stato (e probabilmente sarà) uno dei nomi più caldi per il calciomercato dei top club. Lo ha sognato la Juventus, ci hanno pensato le big di Spagna ed Inghilterra: adesso, per il futuro del sorprendente attaccante del Borussia Dortmund, la via parrebbe decisamente già tracciata. Secondo quanto riferito da ‘Manchestericonic’ su Twitter, il futuro di Erling Haaland sarà in Premier League. In particolar modo viene riferito come, ad essere in primissima fila per il talento del Borussia Dortmund che con ogni probabilità saluterà la Germania nel 2022, vi sia il calcio inglese. “Il Manchester City vuole migliorare i suoi rapporti con Mino Raiola per assicurarsi Erling Haaland. È chiaro come Erling voglia una sfida in Premier League”, viene scritto sul noto social, “e il Manchester City è il club che molto probabilmente lo comprerà”.

Juventus, colpo Haaland: City in pole

Una vera e propria bomba di mercato che, se confermata, chiuderebbe definitivamente il sogno Haaland per la Juventus. Anche il Real Madrid come anche il Barcellona ha valutato l’acquisto del campione ex Salisburgo.

A 21 anni ha già segnato 11 reti e e firmato 4 assist vincenti in stagione in sole 8 presenze con i gialloneri.

Guardiola può dunque sentire più vicina l’approdo del campione, a giugno, al centro dell’attacco del Manchester City.